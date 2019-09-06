北市將建民生水資中心 回收水專管送民生社區、松山機場澆花洗廁

2019-09-06 09:54

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府工務局衛生下水道工程將以108億元興建民生、濱江水資源再生中心，2025年完工啟用，日增共20萬噸污水處理容量，達到全市日污水量93.6萬噸自行處理，不再靠代管新北市八里污水處理廠分擔，避免2年前被新北市政府指八里廠偷排污水而開罰的爭議，民生水資中心的回收水，還將透過新埋專管送到民生社區、松山機場，作為花木澆灌、廁所清潔等用水，兼顧省水、環保。

衛工處長李建賢6日表示，全市日污水量93.6萬噸，市轄迪化、內湖污水處理廠處理容量共74萬噸，另19.6萬噸送往處理容量132萬噸的八里廠，台北市前年8月發文行政院，表達不再代管八里廠，新北市也有意收回自管，獲行政院同意，衛工處陸續移交抽、揚水站給新北市，預計明年6月完成，八里廠本廠移交時程則待兩市協調。

與此同時，台北市推動興建民生、濱江水資中心，前者細部設計中，日處理量4萬噸，後者規劃中，日處理量16萬噸，分別預計2023、2025年完工啟用，達成全市污水自處。

李說，早年髒臭不堪的淡水河，30年來因大台北地區衛生下水道建設，減少污水逕排河川而漸改觀，每季一次淡水河水質分析，淡水河口、八里海放管沿海水質檢驗，及生態調查底棲生物、魚類、漁獲量等，發現河川污染指標RPI從重度變輕度，河口上溯到大稻埕有20多種魚類棲息，衛工處今辦「俟河之清，三十有成」研討會，公開環境監測的大數據與分析成果。

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