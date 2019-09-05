出門帶傘！週五全台有雨 赴日留意「法西」颱風動向

2019-09-05 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕明（6日）天氣大致與今天類似。持續受到颱風「玲玲」的外圍環流影響，各地有雨，不穩定的天氣預計將持續到週末後，才會轉晴。今年第13號颱風「玲玲」將北上、遠離台灣。而今日剛形成的第15號颱風「法西」，預計將往日本方向移動，不會對台灣造成影響，但前往日本的旅客須留意颱風動向。

根據中央氣象局預報，受颱風「玲玲」外圍環流影響，明日北部、宜蘭地區依然有漸歇性的降雨。而在台灣西南方的低壓帶的影響下，中南部地區整日會有局部短暫陣雨、雷雨，午後在熱力作用影響下，則有局部短暫雷陣雨發生的機率。

氣象局也提醒，週末之前東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖易有長浪發生。而東半部、北部沿海空曠地區，以及恆春半島、金門、馬祖也有較強陣風，海邊活動務必注意安全。

而今年第13號颱風「玲玲」，今天下午2點位於台北東方380公里的海面上，未來將逐漸加速通過台灣東方外海，再朝韓國方向移動。

根據天氣風險公司預報，今天下午2點位於關島東北方的熱帶性低氣壓，已增強為第15號颱風「法西」，距離台灣頗遠，預期將循高壓邊緣，朝日本方向移動，評估不會對台灣造成影響，有計畫前往日本的旅客須多加留意颱風動態與航班資訊。

天氣風險公司表示，下週太平洋高壓才有往西延伸的趨勢，這幾日不穩定的天氣將會持續至週末過後，才有機會轉回夏季晴朗炎熱的好天氣。

溫度方面，由於降雨明顯，明天各地高溫約為29至32度。

紫外線方面，明天台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及離島地區為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，明日全台各地，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級。

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