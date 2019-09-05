醫病》中秋烤肉又喝酒 急性胰臟炎險死

2019-09-05 21:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕30歲王先生有高血脂症沒治療，去年中秋節吃很多烤肉、喝了幾罐啤酒，隔天上腹劇痛就醫，抽血檢查出血脂（三酸甘油酯）飆破千、是正常的5倍、胰臟指數也超標3倍，罹患急性胰臟炎，胰臟腫成2倍大，接受降血脂藥和點滴療及禁食，住院1週才好轉。

醫師：重度胰臟炎死亡率達17%

林新醫院肝膽腸胃科醫師廖重慶表示，飲酒和吃肉多會造成血脂升高，也會刺激胰臟分泌酵素，一旦大量刺激會引發胰臟急性發炎，其有15%到25%會重度發炎合併全身性併發症，出現急性呼吸窘迫、多重器官衰竭，重度胰臟炎死亡率達17%，不可輕忽。

王姓患者2、3年前做健檢發現罹患高血脂症，但覺得自己身材中等、不肥胖，也無身體不適，並未服藥控制，去年中秋節和朋友烤肉過節，大口吃肉、喝酒，隔天就上腹痛，一開始還能忍耐，後來痛到後背且腹部脹氣，以為吃壞肚子，自行買胃藥吃未改善，最後痛的受不了，只好掛急診。

廖重慶說，急性胰臟炎有85%是飲酒與膽結石阻塞胰臟管開口造成，其他原因包括高血脂症、藥物、高血鈣、胰臟腫瘤等，治療首先必須禁食、禁水，減輕胰臟的負擔，再給予大量點滴補充水分電解質，再視情形開止痛藥或抗生素，王男是高血脂症引起，必須給降血脂藥。

高血脂患者 節慶勿大吃大喝

廖重慶說，急性胰臟炎最常見症狀是腹痛，常見上腹部持續強烈疼痛，常必須用到嗎啡類的止痛劑才能緩解，沒碰過的人不知道會如此劇痛，由於胰臟位於後腹腔、在胃的後面，疼痛常反射至背後，伴隨噁心或嘔吐。

廖重慶提醒，中秋節大吃大喝，自己臨床上就發現節慶後就有2、3例急性胰臟炎患者，曾經一名酗酒引發急性胰臟炎死亡，提醒過節聚餐、烤肉，應節制飲酒、高油脂食物，尤其高血脂患者更要忌口。

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