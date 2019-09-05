被預言「今年走下坡」館長開砲嗆這句 命理師刪文了

2019-09-05 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕命理師鄧紫婕日前在臉書預言，40歲的網紅「館長」陳之漢今年起人生開始「走下坡」，且「一年不如一年」，讓館長氣得在臉書開罵，「請問妳這個算命師，算不算得出來我什麼時候會過去呼妳一巴掌」，目前鄧紫婕的臉書粉專已將該篇文章刪除。

鄧紫婕上月底在臉書算館長的命格，表示：「從姓名學的分析來看，他人生最輝煌的時光是20～40歲，從今年開始，他要走下坡，一年不如一年⋯。」還說，「館長表面上看起來雄壯威武，但是腎臟，腳，脊椎，排便系統通通都不好。」由於腎臟管到頭部，她還強調，未來館長不是白髮，就是會變禿頭。

館長除了氣得開直播反嗆，「你去找個40歲的人，一年比一年年輕給我看」、「下坡」到底是什麼？也在臉書發文開砲：「我想請問你這個算命師，算不算的出來我什麼時候

會過去呼你一巴掌？下坡？？？？我老二硬得很我哩X」。

館粉見狀紛紛留言「算命嘴～胡累累」、「不用在意酸民師的話」、「館長的硬度開始走下坡」、「什麼小預言家！？你全家都走下坡！！」。據悉，目前鄧紫婕的臉書粉專已將該篇文章刪除。

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