交通部辦電動巴士座談 期利用公車電動化提升國內自製能力

2019-09-05 18:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕距離行政院2030年市區公車全面電動化政策目標，只剩下約10年時間，交通部長林佳龍今日出席智慧電動巴士科技產業座談會時表示，上萬輛公車電動化與智慧化要有具體推動期程，且為增加國產化技術自主能力，政府不能只有補助購車，還要能跟國內產業做結合；今日舉辦座談會就是希望聽取各界意見，作為後續政策決策依據。

林佳龍表示，台灣強項是ICT資通訊產業，當中電動巴士是特別重點，它與大眾運輸有關，加上政府已擬定2030年公車全面電動化，更應藉此增加國產化技術自主。目前交通部推出的電動大客車汰舊換新補助，為了跟產業結合，特別修改補助辦法分兩階段補助，主要就是為了提升台灣電池自製能力。

林佳龍說，智慧電動巴士是短期內最具體能促進產官學合作的項目，政府要提供綠色交通基本服務，電動巴士既是大眾運輸，大家也很清楚能改善民眾所重視的移動汙染源；減少民眾每天上下班等公車時吸進的汙染物，這是非常急迫且重要。因此，智慧電動巴士推動是有多重目標，一方面能讓大眾運輸提升，還有空品改善及促進相關產業發展目標，一旦台灣能技術自主，未來每年業者有換車需求時，就可讓這個產業變成持續性發展，而不是一次採購。

經濟部工業局長呂正華表示，交通部願意從科技發展角度帶動交通產業，特別感謝交通部長、次長率領團隊，電動巴士更加支持國內產業鏈後，就能從材料、設備一路把產業鏈架構起來，並導入安全性、舒適性資通訊設備；這些國內很多廠商練兵已有一定基礎及很好的能力。

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