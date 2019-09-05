這裡打籃球要閃鳥屎 民眾自嘲：比運球過人難度高

2019-09-05 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕去年完工的國道四號橋下籃球場於今年初啟用，但是台中清水區客庄地區民眾反映，籃球場過於陽春，週邊樹木半數枯萎，小石子散落，高架橋伸縮縫長有鳥類聚集，造成場內一沱一沱的鳥屎，居民自嘲打籃球要閃鳥屎，比運球過人難度還要高，希望市府盡速改善，不要讓爭取來的運動設施美意蒙塵。

清水三民路高架橋下籃球場平假日都吸引許多球友打球，不僅是每年三對三籃球比賽的場地，更是海線民眾相約打球最佳場域，去年在地方民代爭取下，市府於清水客庄地區國道四號橋下空間增設籃球場。去年底完工後啟用，民眾反映開放半年後，場地設施即出現灌木群枯萎、景觀小石子散落、雨天積水、鳥屎成堆等問題。

民眾黃先生說，鳥類多聚集在高架橋伸縮縫，不一定集中在某一處，所以籃球場都有鳥糞的痕跡，其中一堆集中在罰球線附近，很多球友擔心運球上籃會被鳥屎擊中，需要特別轉身閃過鳥屎區。

市議員楊典忠今日會勘表示，運動設施不是公共擺設，要站在市民使用者角度規劃思考，如果打球上籃卻遇上天外飛來一沱鳥屎，叫人情何以堪，花錢在體育館往往不是上億元就是千萬元，但是對民眾來說，妥善運用社區空地、高架橋下空間也都可以成為日常打球球場，每一筆地方建設都得來不易，善用規劃與維護才能讓公共空間方便民眾使用，有關綠地變荒土、植栽變枯樹、步道變石頭路、籃球場處處鳥屎等問題，希望市府各機關協助改善。

清水區公所指出，會勘之後，會依經費情況研議改善籃球場品質。

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