問文昌廟裡的是否是西門土地公？江聰淵獲聖筊

2019-09-05 17:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所展開「舊城尋廟趣」系列活動，要找尋市內清治時期就有的東、西、南、北門的土地公神像；今市長江聰淵到文昌廟，找到疑似為西門的土地公神像，因為沒有歷史文獻可以佐證；江聰淵索性擲筊問神，第一擲就獲得「聖筊」，他笑說，先「暫時認定」神像是西門土地公，但未來還會繼續考證。

宜蘭市在清治時期，舊城興建東、西、南及北門時，都有設置土地公廟，但隨著時光推移，當時的土地公像陸續不知所蹤，在宜蘭文史工作者楊晉平的查訪與考證下，已在市內的南興廟及新民堂找回南門及東門的土地公像，北門、西門的土地公則待尋。

宜蘭市公所今在市內的文昌廟，發現一尊土地公神像，不論以外型和大小來看，疑似為西門土地公神像，不過，楊晉平說，宜蘭市文昌廟位於舊城西門附近，雖然在清朝時與鄰近的仰山書院共用土地公廟，西門的土地公神像一定存在，但目前沒有任何文獻能證明，現在位在文昌廟的這尊神像就是當年的西門土地公。

「宜蘭市文昌宮管理委員會」總幹事李芳遠說，文昌廟已有200多年歷史，土地公神像已經遺失30幾年，應該是被民間一般民眾給請走，直到3年前才又被民眾請回廟裡。

由於沒有證據能證明這尊神像就是西門土地公，江聰淵昨表示，乾脆向該神像擲筊來問問看，不料，第一擲就是「聖筊」，讓在場眾人驚呼，江聰淵說，神明都這麼說了，就先暫時認定神像是西門土地公，但未來仍回繼續考證，讓神像能驗明正身。

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