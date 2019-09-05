4縣市大雨特報 西部宜蘭防豪大雨

2019-09-05 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日持續受颱風外圍環流影響，各地降雨機率高，屬於有短暫陣雨或雷雨的天氣，氣象局今清晨5點多更針對北北基宜4縣市發佈大雨特報，其中北台灣由於直接受颱風外圍雨帶影響，整天都容易有一陣陣的雨勢出現，而中南部沿海地區下雨的時間也會比較長，至於其他地方則偏向於午後熱對流所造成的降雨，整體而言，天氣仍不穩定，尤其西半部及東北部地區容易有局部大雨或豪雨的發生，請留意氣象局發布的相關天氣資訊。

溫度方面，由於降雨明顯，各地高溫和昨天類似，約30到32度。

東半部南部北海岸留意長浪

第13號颱風玲玲，今天清晨2時的中心位置在台北東南東方440公里的海面上，過去移動速度偏慢，未來將逐漸加速通過台灣東方外海，之後朝韓國方向前進；而位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，朝日本方向移動。

颱風雖然離台灣有段距離，但東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率；東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島、金門、馬祖也易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

空氣品質部分，今日全台受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門及澎湖地區為「良好」等級。

未來天氣方面，週五至下週一（6日至9日）13號颱風北上後，低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，週五、週六並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，易有局部較大雨勢發生的機率；週五清晨至上午北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨。

下週二、下週三（10日、11日）水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

週六前東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 30 25 ~ 30 26 ~ 28 26 ~ 30

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