「舞躍大地」創作比賽 莊博翔獲金牌獎

2019-09-04 21:51

〔記者賴筱桐/新北報導〕被視為國內外舞蹈界年度盛事的「2019舞躍大地舞蹈創作比賽」今天晚上舉行頒獎典禮,今年共有121件作品角逐參賽,經過激烈競爭,選出30組團隊入圍,金牌獎由編舞者莊博翔的「We are not human at all」獲得,希望藉由創作提醒人們珍惜人類所擁有的溫度。

頒獎典禮邀請2018年與2013年「舞躍大地」得獎作品上台表演,包括許瑋博的「旅行」與蔡博丞的「撫」。莊博翔於前3年參加「舞躍大地」獲得優選,今年終於拿下金牌獎。

莊博翔表示,作品中文名稱為「我們不再是人類」,是延續上次創作的思考與想法,他花費一整年的時間,思考身為人的價值。人從出生至今,這個生命努力做自己喜歡的事情,人活著似乎沒有太特別的意義與義務,活著與死亡最大的差異是人的體溫與溫度,希望藉由這齣舞作告訴大家,當人體逐漸失去感官與溫度,必須回頭思考,如何懂得珍惜並享受這份溫度,享受身邊溫暖的每一個人。

此外,銀牌獎為吳鎮江的「Bitter Moon」,銅牌獎為溫其偉的「二頭,姬」;優選作品五件包括「Unseen 」、「途」、「木蘭」、「What's Female」與「典藏,沉浸片刻的影像」。

國立新竹生活美學館指出,「舞躍大地」今年邁向第20屆,是全國舞蹈創作大賽平台,開辦以來孕育許多舞蹈新星,其中不乏在國內外享有聲譽的舞蹈家鄭宗龍、周書毅、陳武康、蔡博丞、賴翃中等人,舞者透過此平台互相切磋、交流舞技,激發創意,甚至有機會站上世界舞台。今年作品風格多元,包括以日常為創作題材、傳統與創新的跨域合作,以及民族、現代、芭蕾舞等舞蹈型態,舞者勇於挑戰自我,突破自我身體侷限,不論獲獎與否,勝利都屬於參加者。

頒獎典禮邀請2018年與2013年「舞躍大地」得獎作品上台表演。(記者賴筱桐攝)

「2019舞躍大地」金牌獎由編舞者莊博翔(右五)的「We are not human at all」獲得,希望藉由創作提醒人們珍惜人類所擁有的溫度。(記者賴筱桐攝)

