第2波秋冬國旅補助加碼10億 9/16上路

2019-09-04 21:32

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國限縮觀光客來台自由行，行政院繼8月砸36億元推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」後，行政院長蘇貞昌指示研議第二波補助，行政院明天院會將進一步拍板「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第二波加碼方案」，將祭出逾10億元的補助，如經濟部提供夜市抵用券200元、故宮兩人同行一人免費等，以刺激民眾到各地消費。客委會則是推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮。

據了解，第二波的加碼方案，包括經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部等部會共推出11大類優惠，合計第二波獎勵計畫共10億餘元。這項方案預定9月16日上路，實施到12月31日為止。

各部會第二波加碼方案，主要有客委會補助民眾前往客家庄旅遊，原民會補助民眾前往原民部落旅遊，經濟部則補助民眾前往夜市消費，為此相關部會將提供給民眾抵用券的補助。

觀光局先前彙整各部會提報的方案，例如農委會為鼓勵團體旅客行程安排至休閒農場，每人每日獎助500元，每團上限5萬元。原民會則是旅客若到原民會公告的55處部落旅遊，每房住宿加碼補助500元。

客委會則是鼓勵團體旅遊到全台十大客庄小鎮，每人每日可獲得獎助500元、每團上限5萬元。另外，國內外旅客到全台70個客家文化景點發展區旅遊，可加碼獲贈價值500元的浪漫客庄自由行電子旅遊券一張。

觀光局長周永暉今晚接受本報訪問時，證實明天將赴行政院提出報告，不過，面對媒體詢問第二波加碼補助的細節，僅表示相關部會確實有提供抵用券，但金額並非500元，各部會第二波加碼方案要到明天行政院院會才會定案。

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