女友祖先叫「邱濤瑜」 吃秋刀魚觸禁忌被甩

2019-09-04 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕大學生網路論壇「Dcard」昨（3）日晚間1篇「吃秋刀魚吃到分手」文章引發關注，1名男大學生因吃了秋刀魚，觸碰女方禁忌而被分手，原因在於女方家有1名叫做「邱濤瑜」的祖先，事件曝光令網友感到相當傻眼。

1名男大生在「Dcard」貼出與前女友的LINE對話截圖，當中顯示女方埋怨「你吃秋刀魚就是不尊重我，我想到就覺得噁心，你知道我阿祖叫邱濤瑜」，男大生表示，2日下午與女友買中秋烤肉材料，因愛吃秋刀魚就買了，不料吃到內臟，覺得苦才吐掉，女友因此暴走，還把烤爐踢翻，他直言，「這大概是我這輩子最不能接受的分手理由」

1名自稱是該名前女友的女子也在「Dcard」PO文解釋，相信一定很多人覺得很好笑，但自己的家族真的把秋刀魚當成祖仙在拜，且家族成員多少都有「前世記憶是關於在大海裡面的」，「我的哥哥，就是邱濤瑜第五代傳人」，家裡禁止吃秋刀魚，清明節還會帶20斤左右的秋刀魚去掃墓，「秋刀魚不止是我的祖仙，更是我們整個家族的信仰。」

不少網友看完這2篇文章後，都感到「太奇葩」，紛紛留言指出「我給87分不能再高了」、「所以生出來的女兒是，小美秋刀魚？」、「不愧是秋刀魚後代，真秋」、「到底嗑了什麼，都不要給我」、「這篇我真的會笑死」，但也有網友質疑事件真實性，要求女方提供「族譜」或「戶籍謄本」以資證明。

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