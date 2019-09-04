週四各地持續降雨 下週天氣有望回穩

2019-09-04 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日天氣大致與今天類似，持續受今年第13號颱風「玲玲」的外圍環流影響，各地有雨，尤其北部、西半部地區和宜蘭要提防豪大雨；颱風「玲玲」發布海上颱風警報之機率偏低，夏威夷西方威克島的熱帶性低氣壓有增強至輕度颱風的趨勢，但可望朝日本行進，對台灣應該沒有影響。

根據「中央氣象局」預報，週四持續受第颱風「玲玲」外圍環流影響，各地都有短暫雷陣雨，尤其是北部和宜蘭地區受外圍環流雨帶影響，雨勢更為明顯，中南部沿海則要注意上午前的強降雨，其他地區午後雨勢較明顯；總體而言，西半部地區和宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨的發生。

根據氣象局預報，颱風「玲玲」下午2時中心位置在鵝鑾鼻東方430公里的海面上，速動速度偏慢，預測明（5）日將逐漸北上通過台灣東方海域，也因路徑偏東，因此發布海上颱風警報之機率偏低。

「天氣風險公司」表示，明日預計玲玲颱風中心將抵達宮古島，而從今天開始至週末，台灣都位處大低壓帶中，天氣不穩定度較高，時晴時雨將持續到下週才會回穩，而未來一週天氣將潮濕悶熱。

溫度方面，由於降雨，各地高溫約在30到32度左右；紫外線方面，宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣紫外線指數為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

氣象局也提醒，未來幾天東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有機率發生長浪；東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島、金門、馬祖也易有較強陣風，從事海邊活動時，請務必注意安全。

空品方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門及澎湖地區皆為「良好」等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法