經濟不景氣…宜蘭聯勸10/19辦慈善餐會

2019-09-04 17:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣聯合勸募基金會每年都會募集約千萬元，補助縣內21個社福團體，但聯勸表示，今年受到經濟不景氣的影響，募款進度落後，至今善款募不到年度目標的一半；有鑑於此，聯合勸募於10月19日將在英承會館辦募款餐會，盼各界響應，為年度募款目標趕進度。

宜蘭聯合勸募基金會籌組於1993年，開辦愛心捐款、慈善園遊會及愛心禮券等募款方案活動，並將募得款項分配予各參與聯勸的社福團體，讓這些團體無後顧之憂的為弱勢民眾提供服務，與聯合勸募合作的社福團體包含宜蘭縣自閉症協會、阿寶基金會及蘭智基金會等共21個。

該21個獲得補助的團體，今年共提出32個為弱勢服務的計畫方案，包含社福機構的設備、設施更新及辦理提供給弱勢者的相關增能課程，聯勸每年目標能募到約1000萬元，補助社福團體提出的計畫，並提供開辦課程的建議與輔導，加強專業智能，達到「給他們魚也給他們釣竿」的目標。

不過，聯合勸募今年的募款進度嚴重落後，截至8月底為止，善款還不募到目標的一半，也就是不足500多萬元；有鑑於此，聯勸將在10月19日，於五結鄉的英承會館辦理募款餐會，認購1桌10人1萬元，1人1000元，所得將全數補助社福團體。

募款餐會還請來愛心大使李吳兄弟到場演出；聯勸指出，今年受到經濟不景氣影響，募款進度嚴重落後，希望有愛心的民眾能踴躍出席募款餐會，捐款協助弱勢，讓社福團體能夠存續。

聯勸指出，募款不順人力不足也是原因之一，聯勸正在在招募愛心志工，希望能協助基金會整理愛心發票，聯勸也呼籲縣內企業主，發放給員工三節獎金，可以透過購買聯合勸募的愛心禮券來代替現金，禮券可以到縣內超過百間店家消費。

另外，中秋節將至，聯勸昨日也與宜蘭田穀王合作，推出捐出300元送月餅禮盒的活動，所得也全都會補助社福團體，並邀請安康幼兒園55名學生，學習製作月餅；捐款與認購等相關資訊，可電洽03-9322833及03-9328822轉585。

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