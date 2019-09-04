iPhoneXs保固內屢修不好 卻被要求付費維修

2019-09-04 17:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣呂姓男子去年11月向中華電信購入iPhone Xs 新機，今年7月出現螢幕觸控不良送特約服務中心神腦維修，保固內免費更換面板，但上月又出現相同問題，二度送修後卻被要求要2萬1千元維修費，呂男不滿向媒體投訴，認為手機在保固內且是相同問題卻被收費。對此，花蓮神腦服務中心指出，這是iPhone的SOP檢查流程，iPhone判定是人為損壞。

呂姓男子說，去年向中華電信花了3萬多元買入iPhone Xs max 新機，用了半年多就出現螢幕觸控不良問題，保固維修後上個月底又出現一樣的問題，二度送修卻要求需支付2萬1千元維修費，他抱怨之後說可以打折，但還仍要收1萬9千元，他覺得手機明明在保固內，第一次更換回來後，使用不到一個月又出現一樣問題。

呂先生強調說，他手機都正常使用，沒有摔到、也沒有泡水，且iPhone Xs防水等級為IP68，號稱能在水下2公尺待30分鐘，但他根本沒有掉到水裡面，都是正常使用，這樣怎麼可能會受潮？規格根本是寫好看的而已嗎？他懷疑是不是上次維修防水被破壞掉了導致受潮？

神腦服務中心指出，手機是送往iPhone檢查，根據iPhone的SOP檢查流程，手機被判定防潮貼紙變色，因此是進水屬於人為因素。而根據蘋果客服的說法，iPhone XS系列這種IP68級別的防水，並不是說是能完全防水，只是說防水達到了一個級別，若進水仍屬於人為損壞。

花蓮縣呂姓男子投訴購入iPhone Xs 卻發生螢幕觸控不良的問題履修不好，保固內還被要求付費維修。（記者王錦義翻攝）

花蓮縣呂姓男子投訴購入iPhone Xs 卻發生螢幕觸控不良的問題履修不好，保固內還被要求付費維修。（記者王錦義翻攝）

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