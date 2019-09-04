僅東澎金馬除外...14縣市大雨特報 雲嘉南高豪雨警戒

2019-09-04 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午1時35分，大雨特報範圍再納入5個縣市（北桃中投花）。目前僅存台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣並未發布警特報，其餘18縣市均個別發布豪、大雨特報。

中央氣象局表示，因颱風外圍環流的影響，容易出現短時強降雨。其中，嘉義、台南、高雄沿海地區，已發生局部豪雨；雲林縣、嘉義以南到高雄山區，有局部大、豪雨；西半部、宜蘭、花蓮地區，則可能出現局部大雨。

中央氣象局提醒，民眾外出記得攜帶雨具，並留意雷擊、強陣風、溪水暴漲，低窪處務必小心淹水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法