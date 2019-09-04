雲林離岸風電明年動工 船筏補償金歧見大

2019-09-04 14:00

〔記者林國賢／雲林報導〕德商wpd達德能源集團開發的雲林離岸風場預計明年3月動工，達德公司今與船、膠筏漁民協調施工期間補償金，漁民要求提撥總開發金額1％（約9億元）做為補償金，與達德原先提出約1億相距太大，未達成共識。

雲林離岸風場預計裝置80座風力發電機組，總發電量640MW（百萬瓦），由德商wpd達德能源集團開發，預估明年3月動工，投資額約960億。

這項工程工期約2年，期間將造成1100多艘近海作捕魚船筏、蚵農作業受影響，生計受損，達德公司計畫提供約1億元做為補償金，平均每艘船筏補償約10萬元，但漁民、蚵農並不接受。

雲林縣漁船筏權益促進協會理事長吳昭學表示，1100多艘船筏有養蚵、捕漁等不同功能，不能採用平頭式補償，而且，風力發電機組裝設後影響是一輩子，只補助漁民10萬元，讓人看不出有任何誠意。

漁民林明珠表示，風場預定的四湖海域，剛好是他們捕白鯧、竹吾魚等高經濟魚類魚場，每趟作業可以捕獲數十萬甚至上百萬漁獲，他們實在難以接受達德提出的補償金。

林明珠指出，風場興建後會不會影響魚場，沒有人知道，說不定他們將被迫離漁，失去生計，補償金關係重大，必須好好談。

達德公司人員指出，今天只是邀請漁民溝通建立協商平台，做為相關補償金協商管道，1億多元補助金只是計畫，並未最後定案，公司會針對漁民提出意見再討論，並與漁民們持續溝通協調。

達德公司人員強調，依該公司在歐洲設置風場的經驗，風力發電機組對漁民作業與海域生態影響相當低，補償金是針對施工期間對漁民造成的不便，並非要漁民們離漁或無法繼續維生。

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