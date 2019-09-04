東汴國小球場年久失修 中市府撥144萬助修繕

2019-09-04 12:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市偏鄉實驗教育學校東汴國小，學生數穩定增加，但球場及跑道老舊，多處隆起龜裂、凹凸不平，止滑層磨損嚴重，容易造成學生滑倒摔傷，市議員張玉嬿擔心更多學生受傷，今（4）日要求市府全面翻新鋪面；教育局允諾，撥款144萬元月協助修繕。

東汴實驗小學位在太平區山上，2015年實施創新混齡實際體驗教育，為教育部5所試點學校之一，轉型至今，學生人數從當時30人逐步穩定增加，至今已達50多人，甚至有許多新生排隊等著進入學校。

校友張玉嬿說，偏鄉小學資源少，設備老舊，球場使用10多年，表面隆起不平，龜裂、剝落，球場與跑道接縫處坍陷，出現小坑洞，跑道止滑層幾乎完全磨損，且表層凹凸變形，遇雨容易積水，學生運動一不小心就可能滑倒受傷。

她又說，近幾年來，校方辦學認真，吸引了許多理念型家長，依著教育選擇權將孩子送到東汴就讀，學生越來越多，師生安全運動空間不容忽視，已接獲不少家長及居民陳情，抱怨球場及跑道狀況太差，威脅學生及居民運動安全。

家長也說，混齡實際體驗教育課程活潑多元，但硬體設備卻沒跟上，依然老舊破損，希望市府協助；張玉嬿表示，既是實驗小學，理應獲得更多補助，年底又適逢40周年校慶，要求教育局專案處理，提升東汴競爭力。

教育局表示，經派員前往東汴國小現勘，跑道PU面層已有磨損情形，中央球場面層也出現斑駁，確實有修繕需求，學校也已提報跑道及球場整建申請計畫，將撥款144萬元協助整修，提供學校師生一個安全、優質的運動環境。

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