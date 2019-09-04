雨彈襲高雄 大貨車道積水封閉半小時

2019-09-04 09:58

［記者黃旭磊／高雄報導］受玲玲颱風外圍環流影響，高雄市區從清晨5點許下大雷雨，通往高雄港大貨車專用道積水25公分，封閉約半小時才開放，上班族及學生也被雨勢耽擱。

中央氣象局發佈大雷雨即時訊息，三民、前鎮等多區累積雨量超過110毫米，上午8點15分許，三國通道大貨車專用道匝道口（草衙路與金福路口）積水估計25公分，貨櫃車行經險象環生，轄區前鎮警分局派警組2人疏導車流，暫時封閉車道並並通知水利局派員處理。

警方表示，上午8點55分許雨勢減緩，路況積水逐漸消退，所幸並未造成人員傷亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法