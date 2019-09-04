玲玲颱風今明最接近！一張圖看全台下雨狀況

2019-09-04 08:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕颱風玲玲雖直接影響台灣機率極低，不過其通過台灣東方海面北上時，外圍環流還是會帶來影響，臉書粉專包括「天氣即時預報」、「台灣颱風論壇─天氣特急」等都提到，台灣大部分地區都可能多少受到影響，提醒民眾出門應備雨具。

「天氣即時預報」粉專提到，玲玲正在家門口，週三至週四是颱風最接近的時間，而目前玲玲影響區域包括，在北部、宜花地區，有陣陣的雨勢；南部地區則受西南風水氣北上，已開始有陣雨，目前集中於沿海、平地；至於中部雲嘉地區亦已開始有零星水氣發展，越晚水氣會逐漸增多，並往中彰投擴展。

「天氣即時預報」指出，玲玲北上的同時，西南風將逐漸增強，並帶上甫由輕颱劍魚減弱的熱帶低壓殘留的水氣，並接近台灣。因此，週五至週日，南部要注意較多的雨勢，中部及澎湖則是間接影響，也容易有陣雨，其餘地區影響較小。

「台灣颱風論壇─天氣特急」粉專提到，受颱風外圍環流影響，台灣各地皆易有降雨出現，尤其桃園以北、東半部、恆春半島等地區降雨較為明顯持續，戶外活動記得帶雨具。至於其他地區，大致以午後的熱對流發展為主，慎防短時間強降雨、雷擊、強陣風等天氣。

「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，今天白天各地依舊是晴朗炎熱的天氣型態，僅花東、恆春半島，多雲有局部短暫陣雨，午後中南部地區、北東山區有熱對流發展，應慎防短時間強降雨、雷擊、強陣風的天氣。各地氣各地氣溫26至32度。

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