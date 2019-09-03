秋冬擴大國旅補助 來基隆住一晚加碼送小禮

2019-09-03 12:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕國旅秋冬旅遊補助9月上路，基隆市政府加碼提供優惠，只要住1晚就多贈環保吸管、購物袋小禮物，市長林右昌說，秋冬是基隆漁獲最肥美的時節，歡迎大家來基隆大啖漁夫鍋、秋蟹等海鮮美食，暢遊基隆嶼、和平島及彩色屋等景點。

交通旅遊處長李綱說，基隆有23家合法旅宿參與國旅秋冬遊補助活動，自由行旅客每人每房現省1000元（限一次，週六、中秋及國慶假期不適用），10人以上團體旅遊每人每日獎助500元，若是15人以上團體、行程3天2夜以上，每人每日加碼至1000元。詳情可至臺灣旅宿網查詢。

林右昌說，秋冬旅遊首選就是基隆，基隆的觀光潛力無窮包括剛開放的登基隆嶼、遊和平島及彩色屋、阿根納造船廠、碧砂漁港、海科館及潮境公園等景點，大啖漁夫鍋、秋蟹等海鮮美食，吃喝玩樂來基隆最對way，市府也鼓勵各家業者推出多元豐富的優惠，帶動基隆觀光旅遊熱潮。

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