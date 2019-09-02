台南這區C肝率最高，六甲1年多103患者治癒率100％

2019-09-02 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局、市立醫院配合衛福部C肝防治計畫，從2018年5月起每週一上午在台南C肝罹患率最嚴重的六甲區衛生所開辦C肝特別門診，1年多來接受治療共有111人，其中8人因故中斷治療，有103人完成服藥3個月的療程，這些患者停藥後追蹤迄今都無病毒量，治癒率百分百。

市醫秀傳經營體系副總裁、肝膽腸胃科主治醫師牟聯瑞表示，依罹患率推估台灣約有40萬名C肝患者需要治療，但約逾一半的C肝患者不知道自己遭到感染。健保署南區業務組長林純美也說，這需要持續篩檢，找出潛在的C肝患者來治療，因為C肝能用口服藥百分百治癒，政府計畫在2025年完全消滅台灣的C肝問題。

牟聯瑞醫師表示，慢性C型肝炎會造成肝硬化、肝癌，縮短病人壽命，以往C肝治療需注射干擾素合併口服雷巴威林，副作用大、治癒率不高，造成患者治療意願不高。3年前新型口服抗病毒藥在台上市，療效好、副作用低，但價格高，一般人無法負擔，其後健保署逐步放寬用藥對象限制，2019年健保已全面給付C肝口服藥，大幅降低治療成本。

林純美說，衛福部為消滅C肝，今年投入135億元治療，因成效良好，又追加19億經費，讓有意治療者都能接受治療。南市衛生局國健科長陳淑娟表示，根據行動醫院資料推算，南市40歲以上C肝盛行率以六甲區（13%）最高，去年5月起由市醫進入社區駐診方式，協助C肝患者積極治療、找回健康。

牟聯瑞表示，市醫團隊到六甲區駐診，2018年5~12月有41位患者接受治療（男16人、女25人），平均年齡79.8歲，但其中7人中斷治療；2019年共70人接受治療，（男32人、女38人），平均年齡69.8歲，僅1人中斷治療，分析未完成療程的病人，2人因為副作用停藥，其他6人都是主觀意願不高、自行放棄治療，今年醫護團隊採行「先衛教再治療」模式，以提高治療率與服藥順從性。

市立醫院院長蔡良敏說，2日是六甲區C肝最後一次特別門診；9月16日起南市醫C肝特別門診團隊將改到歸仁區衛生所服務，力求早日消弭歸仁區C肝問題。

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