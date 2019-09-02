草屯清潔隊員出勤前有現煮餐點了！ 乙級證照廚師煮4菜1湯

2019-09-02 17:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮清潔隊隊員每日下午3點到3點半，提前在隊部吃晚餐再出車清運垃圾，過去都是吃便當，本月起僱用有乙級證照的廚媽現煮4菜1湯，昨日首日供餐，隊長林炳在笑說：「有女隊員稱讚菜好吃，居然吃了3碗飯！」。

草屯鎮公所清潔隊有40多名清潔隊員，過去多年來都是下午3點到3點半報到後，先吃隊部叫的便當，即提前吃過晚餐再出車到鎮內收運垃圾。鎮長簡景賢不忍看到隊員隨意找地方坐著扒便當，決定改善隊員吃晚餐的品質和環境，僱用有乙級廚師證照的林姓廚媽來烹煮，並搭建廚房和休息室，從昨日開始供餐。

草屯鎮公所各課室主管今天中午被邀至清潔隊品嘗「隊員餐」，4菜1湯都先用自助餐盤打好飯菜，各課室主管認為口味不錯且營養均衡，開過餐廳的鎮長簡景賢則說，菜色相信會愈做愈好，讓隊員吃好吃飽再出勤。

清潔隊長林柄在說，因為隊員到隊部時間有先後，無法圍桌吃飯，因此先打好飯菜，飯菜不夠的再自己添加。

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