澎湖機場臨時機車停車場 淪為廢棄機車墳場？

2019-09-02 11:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場為唯一空運出入門戶，也是遊客搭機抵澎第一門面印象，近來民眾爆料指稱，臨時機車停車場成為報廢機車墳場；澎湖航空站主任邱永昇表示，機車是太陽能光電工程遷移出來，已請交通隊、航警局根據車牌號碼通知車主。

日前因太陽能光電工程進行整修，澎湖航空站機車停車場暫移戶外停放，設立臨時停車場，雖然整修工程恢復，但因停放機車數量過多，因此兩個停車場同時開放開放使用，並設置停車費自動收費票亭，初期以統計流量為主，做為未來實施機車收費依據標準。

近來有民眾發現，在臨時停車場內側區域，停放的機車都破破爛爛，有的甚至都已損壞不能使用，疑似報廢機車墳場，同時澎湖機場雖設有吸菸區，卻不時可見民眾或遊客在航站外圍廊道抽菸，菸頭直接丟在排水溝內，每次開車前往接送親友，一打開車門就聞到煙味，讓人相當不舒服。

針對民眾的舉發，邱永昇表示，機車都是在太陽能光電工程時遷移放置，有牌的機車必須依法公告、通知車主處理，但許多都未居住在登記地址內，研判可能是在澎湖服役或就學的阿兵哥、學生退伍或畢業後，代步工具機車就棄置機場，將依法公告，逾期直接通知環保局處理；至於吸菸問題，將加強取締，希望民眾守法前往吸菸區吸菸。

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