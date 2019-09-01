太會「炒飯」！名氣響 農糧署邀草屯「米香哥」參賽

2019-09-01 23:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮的「米香哥蝦仁飯」炒出全國知名度，農糧署舉辦的「台灣炒飯王─全民潮味對決之戰」，還發公文邀請該店參加比賽，研發蝦仁炒飯的「米香哥」陳漢宗看到公文後笑稱「賣炒飯賣到農糧署發文邀比賽還真是奇葩」，他要得到真傳的現任業者林子祥認真準備，把冠軍帶回來。

「米香哥蝦仁飯」前年初才剛營業，就被草屯鎮網友稱為「很狂的炒飯」，因為一般的必須在飯中找蝦仁，但該店蝦仁飯不管小碗或大碗，炒飯上面舖著滿滿的大蝦子，而店裡還有一壺用炭火煨著蝦頭熬的湯，可以無限量暢飲。

當時研發這道蝦仁炒飯的是人稱「米香哥」的陳漢宗，他為了幫朋友創業而親自掌廚一大段時間，在朋友學會他的功夫後，他又回去「爆米香」，現在則由暱稱「林總裁」的朋友林子祥掌廚。

「林總裁」近日把農糧署邀「米香哥蝦仁飯」參加「台灣炒飯王─全民潮味對決之戰」的公文給陳漢宗看，陳漢宗對於「蝦仁飯」有名到農糧署主動來邀參加比賽大感興奮，他以「賣炒飯賣到農糧署發文邀比賽還真是奇葩！」來表達喜悅的心情，也鼓勵「林總裁」要好好去比賽，把冠軍盃帶回來。

據了解，農糧署辦理的「台灣炒飯王─全民潮味對決之戰」，分為「美味經典炒飯組」及「創意潮流炒飯組」，凡是具有合法稅籍登記及公司（或商業、工廠）登記，且具實體銷售店面之業者皆可參加。兩組的冠軍獎金皆是10萬元、亞軍獎金則為8萬元、季軍獎金6萬元及優選3名獎金3萬元。

另外「美味經典炒飯組」冠軍，賽後與農糧署媒合的冷凍調理食品業者完成冠軍炒飯量產上市後，還可獲頒量產上市獎勵金10萬元。

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