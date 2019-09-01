增加休憩空間 社區認養廢棄豬舍大改造

2019-09-01 23:02

〔記者萬于甄／台南報導〕台南仁德中生社區發展協會認養一處廢棄豬圈舍，透過都發局舉辦的「綠培力」社區規劃師培訓課程，由6位準社規師成員進駐與居民一同進行討論改造，未來廢棄豬圈舍將化身為「接地氣」的休憩空間，今舉行開工儀式，預計9月底可完工。

仁德中洲里近年來不少農民開始種植胡麻，並以胡麻油作為社區產物推廣，獲得消費者好評，但農民若要榨麻油，需遠赴安南、安定等地區的「麻油間」加工，因此，里民鄭瑞廷去年將自家老宅閒置空間改造成「麻油客棧」，提供在地農民榨油，漸少車程來回奔波。

「麻油客棧」營運一段時間後，雖讓農民相當開心，但礙於空間狹小且周邊環境不佳，榨油又需一個個排隊等候，為讓農民等待時有空間休息，社區發展協會決定認養一旁的廢棄豬舍，在仁德區公所的媒合下，由都發局「綠培力」社區規劃團隊進駐與居民共同討論改造。

都發局「綠培力」社區規劃師培訓課程，由輔導團隊老師陳品蓁帶領6名學員進駐中洲里，以「生根．深耕」為主軸進行改造，透過與社區居民對在地生活空間的想像，討論整理共識，為麻油客棧旁的廢棄豬舍進行空間再造。

仁德區長黃素美表示，社區近年來推動活化相當努力，此次協助連結社規師團隊與地方需求，全程由社區居民一起討論，相信能讓空間貼近地方文化、產業及環境，今舉辦開工儀式，大家也舉起鐵槌敲擊豬舍周邊地面象徵，改造工程預計9月底即可完工。

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