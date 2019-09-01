除比賽爭議…頭城搶孤太過「商業化」 耆老有話要說

2019-09-01 16:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕頭城搶孤是宜蘭農曆「鬼月」重要的民俗祭典，1991年復辦以來，越辦越盛大，但今年除了比賽結果有爭議，活動會場也被地方耆老認為太過「商業化」；對此，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村說，他已經盡力做得完善，所有外界建議明年都會納入檢討。

頭城搶孤是在農曆7月最後1天「關鬼門」的深夜登場，選手爬上沾滿牛油的孤柱，第1個以倒掛金鉤「倒翻棚」的選手，就是冠軍；搶孤連辦3年後停辦1年，去年停辦，今年復辦，活動會場搭設水泥舞台，規劃系列展演，讓整個搶孤盛會如同一場嘉年華盛會。

但不願具名耆老質疑，今年搶孤太過「商業化」，少了民俗祭典的精神，且活動過程冗長，政治人物致詞多，讓整個搶孤「泛政治化」；搶孤數次向文化部爭取列入「無形文化資產」，但活動商業性質重、政府補助比例高都被打回票，「這些存在多年的問題，至今仍無人重視」。

他批評，今年活動很隆重，但許多細節與搶孤無關，目前只能從恢復7月15日的「高低擔」募孤飯的習俗著手，增加搶孤的文化及地方參與性，「明明有保存價值，最後卻演變成商業工具」，他看得很難過。

另一名中元祭典協會成員也說，搶孤重要的民俗意義在於「敬鬼神」，但今年祭壇舞台比主舞台低，已引起耆老不滿；今年因許多里長、代表都是新上任，除了比賽爭議要化解外，活動規畫也要尊重民俗，才能讓搶孤變成重要文化財。

對此，楊碧村解釋，舉辦各式活動是要吸引人潮，但最重要的民俗、科儀都沒有缺少，還有增加民俗藝陣的演出，提高搶孤熱鬧程度，盡力將活動辦得完善，各界建議他都會納入檢討，希望頭城搶孤越來越好。

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