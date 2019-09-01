工會傳對空服員秋後算帳 跳船、提告最重除名

2019-09-01 14:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會秋後算帳？長榮空服員罷工落幕歷經2個月後，工會日前發出公告指出，罷工期間未交三寶，或是「中途跳船」的會員將依規定遭受6個月到2年的處分，若對工會或工會成員採取法律行為，經查證屬實，直接予以除名。

長榮空服員罷工歷經20天落幕，期間工會與公司大打心理戰，不少會員因經濟壓力因素未參加罷工行動，甚至途中要回三寶，部分未能領回三寶者甚至向工會提告。

工會上月底發布會員資格認定機制公告，指出工會會員應服從6月7日罷工投票決議，若未能參與或配合罷工行動者，得按情節輕重分別予以停權、除名等處分。

不過，據了解，不少會員在此次罷工行動結束後，因不認同工會決策，早就想要退會，預估年底將出現一波退會潮。

工會表示，將依上述標準，通知當事人預計處分，有所疑義者，收到通知後2個月內可提交陳述意見，後續會交由會員代表大會審核並決議。

會籍處分認定標準如下：

1.對工會及工會成員採取法律行為，或破壞團結情節嚴重，經查證屬實者：除名。

2.罷工期間未交三證，無告知緣由（依實際情形由會員代表大會審核）：停權2年或除名；調查期間參與工會活動或書面陳述理由（依實際情形由會員代表大會審核）：停權1到1年半。

3.罷工期間有交三寶，中途領回且支援公司勤務：停權1年；中途領回未支援公司勤務：停權6個月；無領回但無參與罷工期間輪班：停權4個月。

4.經工會審核有正當理由未配合罷工期間工會指示，或罷工前已向工會請假者（例如：留停、孕轉地勤等）：維持會員資格。

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