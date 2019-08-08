長榮空服員罷工》反罷工者提告 曲佳雲生平第一次進警局

2019-08-08 21:07

［記者陳恩惠／桃園報導］長榮航空空服員今年六月廿日午後無預警罷工，圍住長榮航空總部大門，讓員工無法下班，電算本部周姓員工等四人，翌日和委任律師到桃園地檢署，按鈴控告帶領罷工空服員的桃園市空服員職業工會幹部鄭雅菱等八人，她們分別遭桃市警蘆竹分局傳喚到案，常務監事曲佳雲今天凌晨po文指出，情人節在警局吹冷氣喝咖啡，還做了生平第一次筆錄。

曲佳雲受訪表示，被告強制、妨害自由等罪的除了她，還有桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜、桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅玲、秘書李怡靜、理事蘇倍儀、會員代表趙婕歡、林昱嘉和郭芷嫣；她們八人都收到傳喚通知書，分別在本月五、七日到蘆竹分局偵查隊製作筆錄，她再三強調：「我們當時並不是要去抗議，只是要拉糾察線、靜坐和協商而已」，警方訊後，已將她們依法函送桃檢。

臉書po赴警局作筆錄 吹冷氣喝咖啡

桃空職工常務理事曲佳雲昨天深夜近12時，先後在「一起陪長榮空服飛翔 fight for eva angels」的粉絲專頁，和個人臉書po文，「今天情人節，我來到了桃園市蘆竹分局，吹冷氣喝咖啡⋯⋯，做了生平第一次妨害自由的筆錄」，她認為4位內勤人員，只因「妳們罷工影響到我、不能走大門、妨害到我下班、接不到小孩誰負責？我就是要走這個門...」極度覺得被妨害自由就告了8個為勞權而罷工戰鬥者。

她反指「怪怪了！不到5點是下什麼班？大聲公，海報手板立馬生出來了？只能走這個門？勇猛無比憤恨而狂喊之4點多只能走這個大門接小孩？然後恨到？or為了『捍衛自身權益』可以告告告？」

由於她受到警方溫馨的對待，文末不忘感謝蘆竹警分局偵查隊的招待，特別寫出「謝謝蘆竹分局的香醇咖啡、以及臨走還有一杯長官溫暖的鐵觀音拿鐡，蘆竹分局辛苦受累了」

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