高市清潔隊員術科考試今登場 孕婦、留美碩士都來挑戰

2019-09-01 14:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年大規模招考清潔隊員，錄取率僅5.7％，今天術科考試登場，25秒要完成垃圾分類，連6個月孕婦、留美碩士、夫妻檔也來挑戰，只為搶4萬薪水，追求穩定的工作、更好的生活品質。

環保局9年來首度全面對外大規模招考清潔隊員，每月薪資4萬多元，預訂錄取193人備取476人，總報考人數12498人，筆試到考11745人，缺考753人，到考率93.98％，換算錄取率僅5.7％。

環保局表示，這次報考年齡最低者16歲有4人，最年長為64歲，60歲以上人數達59人，具有研究所學歷者高達193人，包括美國名校杜比克大學高學歷也來考。

環保局比照國家考試規格，出題委員及卷務有關的工作人員均予入闈場，全程作業都有錄影，並由政風人員督辧，昨1名考生攜帶手機入場，違反試場規則學科O分。

環保局今進行術科測驗，25秒要完成垃圾分類，現場增加20支監控設備，平均每3名應考人就有1支監控設備全程錄影，減少現場的違規或計分的疑義，只要有違反試場規則，均依相關規定嚴格處理。

27歲曾凱琳懷孕6個多月，育有1歲多小孩，原本從事網拍工作，想要找一個穩定工作，因為懷孕就辭職，這段期間剛好可以準備考試，希望孩子出生後，能有穩定的生活，但因懷孕動作有點慢，所以分數不高，丈夫捨不得她懷孕還來考試，不過還好她沒有身體不適。

許禪淨今年48歲是家管，已20多年沒上班，她因10多年前想開娃娃車，考取大貨車司機駕照，這次參加環保局清潔隊員考試，剛好派上用場，追求穩定工作，加上孩子上大學了，聽到消息就來考看看，同樣先拿。

紀姓男子33歲本身在國營事業工作，他因老婆在私人企業工作，薪資與清潔隊員有落差，他希望老婆能可上，提升薪水、工作更穩定，今陪同老婆一起參加清潔隊員考試，追求更好的生活保障。

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