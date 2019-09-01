母女檔攜手當月嫂達人 嘉藥坐月子訓練班好夯

2019-09-01 13:25

〔記者萬于甄／台南報導〕大家都要就業！南市府勞工局今年再度委託嘉南藥理大學辦理「坐月子服務人員訓練班」，共吸引超過60位民眾報名，最終錄取26位，錄取率約4成3，其中不乏每天從高雄往返台南參加受訓的學員，雖如今社會面臨少子化，但大家仍對月子市場前景相當看好。

來自高雄的學員林秋燕與陳緯婷是一對母女檔，母女一起受訓時，女兒發揮精細的刀工、畫盤等技巧，媽媽則是展現蒸煮炒炸的功夫，兩人合作無間，激盪出不同年齡層的火花。

林秋燕表示，透過這次的課程，讓遠離職場10幾年的她，重新感到活得有尊嚴、有價值，想趁自己還有能力，為社會多做一點；陳緯婷則說，原先聽聞這麼多人報名，只錄取26位沒有信心，但還是想試試，最後不僅幸運獲選，還跟媽媽一同受訓，相當開心，她也相信月子市場一定有年輕服務人才的需求，做就對了。

南市勞工局指出，有鑒於產後照護的就業市場缺口極大，服務品質要求也越來越高，為協助待業勞工及就業能力薄弱者提升工作技能，順利進入產後照護職場，因此開辦「坐月子服務人員訓練班」，學員經歷360小時的訓練後都順利結業，相信能成為月子市場的生力軍。

嘉藥推廣中心表示，坐月子服務人員訓練班課程以就業為導向，不只要傳授產後照護的專業技能，更要從產婦、雇主的角度，培養高質感的坐月子服務人才，幫助學員們盡快找到工作，課程內容除學習坐月子餐點製作外，也涵蓋中草藥及食材特性、幼兒心理學、產後調養與新生兒照顧相關技能，來協助學員提升專業技能。

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