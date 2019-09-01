中秋烤肉別亂跑！新北烤肉地方只有這幾個地方

2019-09-01 13:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋佳節即將到來，全家烤肉樂無窮，但是烤肉帶來的油煙味不是人人喜歡，

不管是都會區的騎樓或戶外河堤、社區公園烤肉都有造成污染之虞，或有其他相關限制，一旦遭人投訴，還可能被開罰，十分煞風景，新北市唯有位於新店的新北市農會文山農場，設有烤肉區，歡迎民眾提前預約來烤肉。

新北市雖然地域遼闊，但是能烤肉的公共區域不多，水利局表示，河岸高灘地不鼓勵民眾烤肉，避免造成污染，尤其是以往民眾會聚集在河堤上或橋下生火烤肉，容易發生危險，唯一開放的地點是樹林原住民主題園區的河岸，新北市的公園綠地也不開放生火及烤肉，以免造成危險及污染，唯一開放處為新莊的水源地公園。

環保局提醒市民，每年都有民眾投訴，因為樓下或隔壁鄰居烤肉煙太嗆，影響到別人的生活，盼大家互相尊重體諒，烤肉產生的濃煙易干擾到鄰居，環保局每年在中秋節前後都會接到投訴，尤其是民眾在公共區域烤肉，要注意事後清理，否則會被廢棄物處理法罰鍰。

新北市近郊的新店文山農場則設有烤肉區，讓民眾可以放心烤肉賞月，文山農場位於新烏公路，園區內設有屋頂的烤肉區，晴雨都不會受影響，夜晚更可以在遼闊的草原欣賞美麗的中秋月圓、星空，以及遠眺101、俯瞰大台北地區夜景，讓喜歡烤肉賞月的民眾可以盡興，不用擔心被抗議。

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