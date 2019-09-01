中市再獲前瞻計畫補助 4立體停車場將增近1300格車格

2019-09-01 12:55

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府爭取前瞻計畫補助再傳佳績，中區興中立體停車場、沙鹿區沙田路立體停車場、大里區立新國中活動中心地下停車場、東區公兒30地下停車場等4案停車場立體化工程，共獲中央補助5.75億元。交通局今日表示，目前中區興中停車場正辦理細部設計，將於今年底至明年初動工，其餘3案則預計明年底開工，並於2022年陸續完工。

交通局長葉昭甫表示，為改善道路交通，達成「富市台中，台中新好交通」的目標，在停車空間規劃方面，除先前12案已獲前瞻基礎建設計畫核定的立體停車場工程正在進行外，市府趕在今年前瞻計畫補助申請截止前，再加碼提出4案補助申請，分別於中區、沙鹿區、大里區、東區規劃立體停車場，約可再提供1180格汽車格及116席機車格，合計近1300格車格，紓解地方停車壓力，更為周邊商圈及轉乘站帶來便利停車的優勢。

交通局說明，前12案立體停車場工程獲中央核定補助12.46億元，加上這次4案獲中央補助5.75億元，目前獲核定案件已達16案，總補助金額超過18億元，約可增加近6000席停車格位。

交通局也說，先前獲核定的12案立體停車場工程，除大益停車場已完工並開放使用外，其餘工程皆如火如荼進行中；而這次獲核定的案件，興中停車場正辦理細部設計，預計今年底至明年初開工，其餘3案則預計於明年底開工，並於2022年陸續完工，交通局將全力以赴，使所有工程順利完工。

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