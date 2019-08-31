另類七年之癢！營養師李欣容愛路跑 帶著新專業跑回東基

2019-08-31 17:26

〔記者王秀亭／台東報導〕家住屏東、愛上台東的營養師李欣容，7年前為了給病人更好的照顧，北上醫學中心取經，因為喜歡台東的路跑環境，以及醫護團隊與病患的互動模式，今年3月帶著新專業回鍋台東基督教醫院，她說，已具備培訓營養系實習生及國家高考營養師資格，若在地以需要，願意就近培育人才。

李欣容說，大學畢業取得營養執照後，進入東基服務，發現光有熱情還不夠，應該要有更完整的營養師訓練，與豐富的經驗，毅然離開台東，到北部的醫學中心任職，在營養師、糖尿病衛教師兩張國家證照外，再把腎臟專科營養師、台灣癌症基金會「天天五蔬果」校園巡迴講師、癌症專業營養人員訓練、運動營養專業認證等拿到手。

「對台東大自然的著迷，與實踐夢想是回台東主因。」李欣容坦言，在東基有群年齡相近、志同道合的好友兼同事，一起愛上慢跑，只要台東有路跑活動，必定排休回台東參加，也開始對運動營養領域的興趣，拿到專業認證，回到台東，可以全然享受雙腳在大自然裡的馳騁與愉悅。

另外，東基的小而美，與病人間的互動更親近，例如關心糖尿病友的生活型態時，知道病友喜歡假日到海邊烤肉，所幸策畫病友間的燒烤店聚餐，進一步實戰教導飲食與血糖關係，與醫護團隊的聯繫也更密切，李欣容說，小醫院有更多實踐夢想的機會，因而決定在7年後重回台東。

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