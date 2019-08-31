大學參採「高中學習歷程」草案公布 牙醫系要看「藝術」表現

2019-08-31 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學招聯會今天公布「大學參採學習歷程項目內容草案

」，1930個大學校系參採高中學習歷程項目內容草案，分為「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」3部分，讓今年首批適用新課綱的高一學生，可明白111年大學個人申請第2階段校系甄試審查的重點與範圍，預計11月定案。招聯會強調，學習歷程資料等於目前備審資料「日常版」，大學看學習歷程檔案是「重質不重量、綜合評價、校內表現」，絕非積點或拚量。

以台大醫學系為例，除了「語文（國文＋英文）、數學、自然科學、社會、科技」必修成績外，還會看「醫藥衛生學群」，也會看學業總成績；至於學習成果則重視「自然科學領域探究與實作成果」，多元表現則參採「多元表現綜整心得、高中自主學習計畫與執行成果、社會服務經驗、檢定證照、特殊優良表現證明及其他有利審查資料」。

陽明大學醫學院院長陳震寰說明，陽明醫不看學業總成績，因為「學業成績很好不代表能成為一位造福社會的好醫師」，人格特質會更重要，修課紀錄參採「自然科學領域、探索實作成果、科技領域、醫藥衛生學群」，以及多元表現綜整心得和自主學習計畫與成果，透過電腦系統可看到學生3年學習成果表現，更易挑到適合讀醫學系的學生。

台北醫學大學牙醫系參採修課紀錄，除了自然科學領域、醫藥衛生學群和學業總成績外，很特別要看「藝術領域」修課表現，主要是因為牙醫系也重視學生的手巧。

而台北大學會計系除了國文、英文、數學、社會外，也參採「科技領域」和「綜合活動領域」，因為會計師查核財務也須使用AI科技等能力。

教育部高教司長朱俊彰表示，大學參採高中學習歷程檔案的項目內容，反應了大學關心新課綱的高中教學變化，8大領域過去看重語文、數學、自然及社會等考科，但大學不易看到想要的學生，依今天公布草案，全國1930個大學校系中，有562系看科技領域，524系看自然科的探究與實作等，高中學習將有更大的彈性，資訊課和美術課等不會再被所謂的主科借課，另大學選才「重質不重量」，例如擔任6個社團的團長，還不如好好描述擔任1個社團對自己的收獲，學生參加資訊營，還不如好好上學校資訊課。

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