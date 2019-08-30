票價喊漲？ 悠遊卡8折優惠 北捷研議調成85折

2019-08-30 21:22

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北捷運票價單程最低票價20元，持電子票證享8折優惠、等於單趟票價只要16元，不堪捷運本業長年虧損，台北捷運公司早在3年前打算恢復成原價，當時市長柯文哲稱誤會，並承諾2年任期內不漲價，無奈好景不常，北捷與北市府近來密商研擬取消電子票證8折優惠，據了解，主張調漲的北捷公司與市府談妥，票價優惠從8折調高至85折，北捷今未正面回應，僅強調票價方案尚在研議。

鼓勵民眾使用悠遊卡搭乘捷運，台北市政府於2002年推出「持電子票證搭乘享8折」的優惠，也讓大台北民眾幾乎人手一張悠遊卡；2015年起配合交通部多卡通政策，北捷開放所有電子票證使用者捷運票價8折優惠。

北捷公司統計隨著運量增加，每年補助票價的金額也上升，至去年為止，總優惠金額達424億元，加上捷運與公車的轉乘等優惠，回饋捷運族優惠金額總計高達595億元。另北捷統計，捷運運輸「本業」，平均每年賠5.9億元，靠著站點店鋪等業外收入彌補。

北市府秘書長張哲揚說，日前討論到悠遊卡公司推電子支付系統，因此一併檢討捷運票價優惠，目前捷運運價每公里25元、打8折優惠後變為20元，市長認為不如直接將運價訂為20元，北捷也反應，悠遊卡公司既然要推新的電子支付系統，一旦引進新系統，是否應取消打8折優惠，市長室確實有找捷運公司研究。

北捷公司總經理顏邦傑說，運輸本業長期以來因8折優惠等各種優惠，負擔很重，靠商業收入來補，公司財務狀況算蠻好的，但長期下來營運成本一定會增加，商業極大化到頂的時候，收入不能相對增加之下，本業缺口就會越來越大，人事成本也逐漸增加，還有重置基金與自償也是很大一筆數字。

顏邦傑強調，如今有提供轉乘優惠、1280元月票，應該重新整體檢討，提出適當方案。至於何時調漲票價，顏說，要多花點時間跟交通相關單位討論，市長沒有給時間限制，「應該就是盡快，我們不會拖太久」，張哲揚則說，今年底電子支付系統要先上線，至少在年底不會調整。

據本報掌握消息，明年大選在即，擔心財務赤字的北捷公司積極調漲票價，與市府內部談定優惠票價從8折提高到85折，但柯文哲擔心選舉不想調。對於優惠票價調到85折，北捷公司沒證實也不否認，表示對公司未來營運要未雨綢繆，一切尚在研議中。

北捷表示，一個月搭一次捷運，與一個月搭100次捷運，若享相同折扣是步太公平等的，因此目前要檢討調整這種所謂的齊頭式平等優惠，研擬不同方案，提供給搭乘次數不同的乘客。

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