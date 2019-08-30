花蓮人注意！10鄉鎮市大雷雨特報 持續至21:15

2019-08-30 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（30日）20點19分，針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，將持續至21點15分止。

氣象局提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，此外，路面濕滑，步行與開車請注意安全，同時切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。登山及其他戶外活動人士，請攜帶收音機，持續注意中央氣象局發布的最新天氣訊息。

大雷雨即時訊息示警區域，包括：花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、秀林鄉、萬榮鄉。

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