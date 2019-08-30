週末天氣如何？氣象專家：今明降雨明顯 有熱帶擾動發展跡象

2019-08-30 09:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕又到了星期五，民眾普遍都很關心週末天氣狀況，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，今天與明天各地有局部短暫雨，不過這個情況從後天起水氣減少會好轉。而根據模擬資料，有熱帶擾動發展跡象，還需要持續觀察。

吳德榮指出，根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明2天台灣附近水氣增多，高溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣包括雷擊、強風、瞬間強降雨等發生的機率，應注意氣象局的特報。而今日氣溫方面，北部25至33度、中部25至33度、南部24至35度、東部24至34度。

吳德榮說，同樣根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，後天至下週二，台灣附近水氣逐漸減少，天氣稍好轉，高溫略升；午後各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。到下週三、四台灣附近水氣再度增多，高溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率，提醒民眾注意。

至於颱風動態方面，吳德榮表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「楊柳颱風」今晨已登陸越南；有相關行程，應注意其對天氣之影響。而根據歐洲模式及美國模式，仍持續模擬出在南海有熱帶擾動發展；兩模式模擬的強度不同，位置也有差異，但發展成颱的機率高；兩模式模擬的路徑大致先偏西移動，至海南島南方再北轉，侵襲海南島、廣東一帶。

此外，吳德榮還提到，美國模式甚至於在呂宋島東方海面，模擬出另有熱帶擾動發展跡象（紅圈處）；但因已近模式末期的模擬，「不確定性」大，需要持續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法