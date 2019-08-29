「楊柳」路過發威！海南島驚現罕見強龍捲風 至少8死2傷

2019-08-29 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕位於南海的今年第12號颱風「楊柳」，正持續向西移動，目前中心在海南島南方近海，預計明登陸越南，「楊柳」在海南島吹起罕見龍捲風，造成至少8死2傷。

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風「楊柳」今（29日）上午的中心位置在北緯17.5度，東經111.8度，也就是在海南省海口南南東方約310公里之海面上，以每小時25公里速度，向西進行，儘管颱風中心未直接登陸海南島，但「楊柳」在海南島上颳起罕見龍捲風，造成不小的災情。

綜合中國媒體報導，今（29日）晨3點半左右，海南儋州市市區突發龍捲風，強度達到中國氣象單位龍捲風分級「三級」，屬於「強龍捲」，附近兩處工地宿舍被吹垮，造成8人罹難，2人受傷，救難人員仍在搜索中，附近房屋、供電系統受損，損失仍在統計中。

中國天氣網分析師分析指出，由於楊柳颱風雲系快速掃過，導致局部地區出現極端強對流天氣，才有龍捲風發生。

中國氣象機構在今年8月新訂龍捲風強度標準，以美國EF等級做為參考，分為四級，一級龍捲對應EF0及以下，二級龍捲對應EF1，三級龍捲對應EF2和EF3，四級龍捲對應EF4和EF5，這次三級龍捲風風速達每秒49公尺至74公尺，相當於15-17級風。

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