週六東部整天有雨 西南部沿海留意年度大潮

2019-08-30 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕受到南方雲系北移影響，明天（31日）東部整天有陣雨，西部則有午後雷雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。此外，適逢年度大潮期間，西南部在漲潮期間，潮位容易超過警戒值，請沿海低窪地區慎防海水倒灌、局部淹水等現象。

中央氣象局預報，明天東半部及恆春半島，整天有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島有局部較大雨勢發生機率；西半部地區上午前也有些零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨，預計降雨範圍跟雨量都會較今天稍減，但仍要留意短時強降雨。

「天氣風險公司」指出，本週末（31日、9月1日）午後雷雨範圍將縮小至山區，而週日時台灣會回到晴朗穩定的天氣型態。目前菲律賓東方有一個低壓擾動發展，預測不至於直接影響台灣，不過下週中後期需留意其外圍環流帶來的降雨和長浪。

溫度方面，明天各地高溫約31至34度，沒下雨時較悶熱。

紫外線方面，明天台南市、高雄市、屏東縣及連江縣達「高量級」；其他縣市均達「過量級」。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖為「普通」等級。其中，竹苗及中部短時間可能達橘色提醒等級。

氣象局也提醒，明天下午起，台灣北部海面平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級；下午起至晚間，台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請特別注意。

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