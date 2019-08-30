樂朋溫室菜園啟用 提供慢飛天使溫馨家園

2019-08-30 21:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因僻處離島，蔬果供應不穩定，澎湖縣政府委託心路基金會辦理樂朋家園，在求人不如求己情況下，並考量服務對象的健康維持及發展，因此規劃「澎湖智能障礙者溫室菜圃建造計畫」，今日正式啟用。

長期提供智能障礙者全方位生活支持服務的心路樂朋家園，隨著入住人數增加，所需經費、資源不斷攀升，外加環境受限讓食材取得、種植皆不易，故著手進行溫（網）室建造計畫。在頂新和德文教基金會與吉富公益慈善基金會暖心贊助善款下，終於讓住民圓夢，未來朝向自給自足方向邁進。

今日啟用典禮，澎湖縣政府參議馬金足、立委楊曜助理段湘玲、社會處副處長陳怡蓁、馬公市公所黃順福課長和頂新和德資深經理蕭巧怡都前往共襄盛舉，在溫（網）室中與住民們一起體驗栽種、插枝與採收樂，雖然溫室栽種只是初起步，但對於住民們卻是一大步，象徵永續經營家園的決心。

樂朋住民們當起小老師，教導與會來賓栽種、拔蔥，馬金足和住民一起將「皇宮菜」成功植入土中，馬金足開心地拉起住民的手說，「我們真有默契」；採收過後，住民們再介紹可用自種的蔥作為食材，邀請大家一起品嚐親手烹煮的澎湖麵線蔥花湯，美味令人讚不絕口！未來高雄農改場澎湖分場、澎湖林務公園管理所等單位，也會支援相關種苗及技術轉移，讓樂朋更適宜人居。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法