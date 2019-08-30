避免石虎路殺 苗140縣道、台13甲線設區間測速

2019-08-30 20:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣140縣道、台13甲線21、22日接連發生石虎路殺事件，其中，台13甲線還是一對母子，使得苗栗縣今年石虎路殺事件累計達17件、18死，引發關注。林務局長林華慶也到苗栗縣會勘，與相關單位研商防治之道，因苗栗縣府已獲前瞻核定，將在140縣道增設區間測速，林務局也請公路總局在台13甲線實施。

苗縣府農業處統計，今年17件石虎路殺事件，140縣道占6起；台13甲線造橋鄉路段，也曾發生石虎路殺，是重複路殺路段。兩路段接連發生石虎路殺，加上今年18死較去年倍增，引發各界關注；林華慶25日與相關單位及石虎專家，履勘台13甲線造橋鄉路段及140縣道三義、卓蘭段，與各單位研商防治之道。

農業處指出，140縣道是全國石虎路殺件數最高的道路，據委託專家研究報告，決定依序清除140縣道道路兩側綠籬、增設警示車輛減速LED警示牌、遲滯石虎穿越馬路的光學儀器、防護圍網及區間測速照相系統等設施；第1期綠籬清除工程於昨天完工，往後石虎穿越道路前將有緩衝區，可以「停看聽」。

農業處說，另外，縣府工務處已獲前瞻獲經費核定，公路總局將補助於140縣道增設防護圍網及區間測速照相系統等設施，預計年底前發包；警察局近期也加強取締超速勤務，提醒鄉親切莫超速行駛。

林務局也請公路總局將在台13甲部份路段實施「區間測速」，並在1個月內完成減速標線和警示牌、3個月內完成涵洞清理和圍網設置。

另，林務局補助苗縣府於年初在苗29線建置完成的苗縣首座動物通道，已拍攝39次石虎及其他野生動物通行，展現成效；縣府也將提計畫，於該路段及其他石虎出沒熱點的道路兩側，陸續架設圍網，引導石虎走到道路下方涵洞，安全穿越馬路。

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