提高學生國際競爭力 教部近5年投16億送1.8萬人出國

2019-08-30 22:25

〔記者林曉雲／台北報導〕提高學生國際競爭力，教育部近5年投16億元、送1.8萬人出國，今天舉辦「行萬里路、築夢踏實」成果記者會，國際司長畢祖安表示，現在不只是地球村的時代，年輕人的國際移動非常迅速，全球移動力是未來人才的首要關鍵能力，教育部推動四項計畫送學生出國，在國外期間除了進修專業領域，勇敢追夢，也同時將台灣的人情味與文化傳送給各國人民，每位出國學習的學生都是國民外交青年大使。

教育部統計，近5年即104年到108年各計畫選送人數及教育部補助金額，學海飛颺計畫補助6億4161萬2960元、送出5138名年輕學子；學海惜珠計畫經費1億5018萬475元、送出318人；學海築夢計畫經費6億854萬7856元、送出8840人；新南向學海築夢計畫2億9335萬4951元、送出3840人；5年總經費為16億9469萬6242元，共送出1萬8136人。

記者會中，清華大學學生林家豪分享，他透過新南向學海築夢計畫，赴越南世越銀行實習，實際融入越南當地生活，他體認全球化是現在進行式，並認為真的要多認識台灣的鄰近國家，才能在東南亞市場中發揮影響力。

台北藝術大學學生陳俞安是參加106年學海飛颺計畫，前往以色列貝札雷藝術與設計學院研修影像動畫課程，不僅學習影像技巧，還認識了以色列對生命和藝術觀點，成為以色列國與台灣的文化橋樑；而南台科技大學學生李美筠赴新加坡淡馬錫理工學院交換研修5個月，她表示最大的收獲是勇敢，讓她決定之後要出國留學、勇敢踏入世界的目標；而中山醫學大學學生童冠愷透過學海築夢計畫，赴維也納醫科大學附設醫院實習，他表示，該醫院是奧地利最好的醫學院，也是世界最古老的醫學院之一，實習期間認識來自歐陸各國及美洲、亞洲的同事，國際視野打開外，更紮實自己的專業知能，是非常難得的寶貴經歷。

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