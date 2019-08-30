處理毛小孩身後事 中市每件2000元

2019-08-30 17:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府完善寵物送行者的專法，使業者合法申請許可證，市政會議今（30）日通過「台中市寵物生命紀念業許可證收費標準」，身後事處理每件2000元，讓飼主處理寵物身後事能有更公開透明的資訊，陪伴毛小孩走完生命最後旅程。

市府動保處說，台中市家犬貓飼養數約25萬隻，許多飼主將牠視為家庭成員，並希望後事比照人類處理，市府繼獲行政院核定「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」後，又訂定「寵物生命紀念業許可證收費標準草案」，完善寵物送行者的專法。

草案要求業者先完成公司、有限合夥或商業登記並向農業局申請許可才能營業，農業局將列管業者應具備條件、設施、專任人員、申請許可程序、期限與換證、廢止許可條件、許可證收費標準及寵物屍體處理作業等應遵循事項管理辦法，讓飼主有更公開透明的資訊。

動保處指出，「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」與「台中市寵物生命紀念業管理辦法」於去年12月13日施行，未來台中市欲從事寵物生命紀念業者，須於今年12月13日前領得許可證才得營業，每件收費為新台幣2000元。

動保處強調，市府希望完善訂定寵物生命紀念業相關法規，輔導相關業者朝向合法及優質產業發展，也讓飼主在將寵物屍體交付業者處理同時，獲得多一層的保障，不僅落實友善動物城市的精神，更使台中市成為全國性示範指標。

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