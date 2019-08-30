恐怖！誤闖釋迦籃 眼鏡蛇被膠帶黏上

2019-08-30 15:22

［記者黃明堂／台東報導］恐怖又驚險！台東市知本橋頭一位賣釋迦的婦人，正要包裝一籃釋迦，籃中竄出一條眼鏡蛇，她還沒察覺，卻剛好用膠袋黏住蛇，馬上驚覺摸到軟軟的東西，慶幸沒被咬到。

小眼鏡蛇被黏在釋迦籃上的畫面，經隔壁攤販的謝姓青年po上網路，還寫上「賣釋迦浪客欸～快來買釋迦唷，買釋迦送玩具蛇唷」，有些人真以為是玩具蛇，直呼太逼真，也有人以為是「笑果」，但牠是真的毒蛇，蛇眼亮晶晶，且是陰錯陽差被活生生黏到。

知本橋頭有成排攤販賣釋迦，目前正值大目釋迦產期，有裝紙箱賣的，也有一籃一籃的賣的，這種塑膠籃通常會黏上透明膠帶以求固定。

謝姓青年說，前幾天，隔壁的阿姨正在釋迦籃黏膠帶，動作迅速，沒想到一黏下去，摸到「軟軟的」，不像釋迦熟軟的樣子，定睛一看，竟然是條眼鏡蛇，不偏不倚被膠帶黏貼在釋迦堆上，顯然蛇早在釋迦籃內，此時竄出，剛好被黏到。

婦人跟眼鏡蛇肉身接觸，陰錯陽差沒被咬上一口，實在太幸運，但回想起來，也太恐怖。

謝姓青年說，這一帶靠近河床，很多蛇，他將照片貼上網路，用意是提醒大家，一定要多小心；事後，他將膠帶連蛇剪下，揉團丟到河裡。

他說，有次上廁所，從天花板的輕鋼架掉下一條有拔河繩那麼粗的眼鏡蛇，也是被嚇到半死。

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