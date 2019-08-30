交大和陽明合校9月送校務會議表決 將改名為「國立陽明交通大學」

2019-08-30 13:14

〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明大學和國立交通大學合校工作委員會已完成合校計畫書，預計9月送交兩校校務會議表決，通過後即可送交教育部審核，合校後之中文校名為「國立陽明交通大學」，中文簡稱陽明交大，在初期學術單位不變動前提下，國立陽明交通大學將有1200餘位教師、1萬8000餘名學生隸屬於19個學院，還有6個新設研究中心、1個附設醫院，分布於9個校區。

陽明大學今天表示，合校計畫書經教育部核定通過後，兩校將依校務會議通過之《國立陽明大學與國立交通大學合併後第一任校長遴選委員會組織及運作辦法》啟動合校後第一任校長遴選，以確保新任校長得於正式合校首日上任。新任校長須分別獲得兩校5分之2以上的專任教師同意，始能取得候選資格，同時21名遴選委員中納入2名學生代表，是國內頂尖大學校長遴選最多學生代表的制度設計，以落實師生共治原則。

此外，為使合校後校務運作順暢，合校後第一屆校務會議將朝單一會議運作，校務會議代表總人數以120人為原則，兩校區各自佔總人數2分之1，以揭櫫對等合一原則。除行政主管、教師與行政人員外，亦納入12名學生代表，共同參與決策校務運作。

兩校合校工作委員自今年一月成立以來，迄今共召開8次會議完成合校計畫書，合校工作委員會感謝各方建議，也沒有忘記國立陽明大學與國立交通大學為台灣培育優秀人才，各自有其優良傳統的歷史背景，未來將持續聽取各方意見，在民主程序下完成後續工作。

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