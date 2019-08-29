嘉市東市場歷史建築修復 攤商憂心斷生計

2019-08-29 23:58

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕百年歷史的嘉義市東市場，在國內傳統市場中少見採用大量檜木且挑高的建築，2015年登錄為歷史建築，因日積月累致木構件損壞狀況多，市府啟動「東市場歷史建築修復再利用計畫」，7月至今開過兩次說明會，卻引起部分市場承租攤商反彈，認為市府規畫拆除騎樓搭建的店鋪區，恐造成30多個攤商生計受影響，今天下午發起連署向民代陳情。

對此，市府建設處市場管理科長王惠娟強調，目前只是委託專業單位進行研調階段，未來如何修復及再利用，仍在蒐集攤商使用人意見中，將在年底前完成調查，至於如何執行，還會與大家再溝通，待完成報告，下階段才會向中央爭取經費，進行修復等事宜。

屋面板腐朽構件遭白蟻蛀蝕

王惠娟說，東市場歷史建築分A、B棟，研調發現，整體木構件損壞狀況，多以屋面板遭腐朽危害為主，次其為構件遭白蟻蛀蝕；修復建議，如有結構安全疑慮的位置須補強，建築立面修復至原貌，不保留後期增設的招牌、遮雨棚架、鐵門等，店鋪區內部裝修由於遮蔽建築本體構造，無法釐清保存情形，應予以拆除，並妥善修復隱蔽部位。

攤商代表吳益昇說，攤商使用人在此做生意，傳承二代、三代甚至四代，大家不反對修復，但市府起初並未講清楚，就規劃拆除騎樓搭建的店鋪區，且未提相關配套措施，屆時一旦拆除，把他們趕出去，此作法如同斷了他們生計。

嘉市議員王美惠接獲陳情，今天下午到場關心後表示，攤商使用人憂心影響生計，市府應重視民情，與大家好好溝通，不能讓攤商權益受損。

據悉，調研單位針對「建築修復期間攤商安置方案」，及「修復後再利用之空間使用建議」，請攤商提出意見回覆，該區域攤商約85個，目前只收到19份意見回覆。

文史工作者高基榮是當年東市場登錄為歷史建築提案人，他表示，1914年建造完成並啟用的東市場，內部屋頂木構造建築為檜木，雖於1987年增建局部水泥建物，但是全國少見具古老風味、保有傳統氣息的大市場，有著嘉義人共同回憶，建議市府重視建物修復再利用，也不要忘了在地的人情味。

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