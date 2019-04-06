玄天上帝誕辰將到 阿里山「神蛾」來祝壽

2019-04-06 20:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天農曆三月初三是玄天上帝誕辰，各地主祀玄天上帝的廟宇最近辦理福宴、遶境等儀式，位於嘉義縣阿里山森林遊樂區的受鎮宮，每年此時都有被稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾到訪，今天已有9隻在廟內出現，許多信眾看到都嘖嘖稱奇，直說是「神蛾祝壽」。

每年玄天上帝誕辰前後，農曆二、三月時，阿里山受鎮宮常有枯球籮紋蛾飛進廟內，依附在神像上，已有約50年歷史，許多民眾前往觀看參拜，看到「神蛾」景象都覺得很特別，數量最多時超過20多隻，近年來約在8到10隻，嘉義縣民Wade Lee日前前往受鎮宮，就拍下神蛾在神像上的照片。

受鎮宮公關組長李健成說，上月底已有神蛾前來，今天共9隻在受鎮宮，廟方未探究枯球籮紋蛾數量增減原因，可能跟氣候或環境有關；嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫說，枯球籮紋蛾數量不多，不易用每年飛進廟裡的數量來確認族群是否有增減，因蛾類有趨光性，或許是廟宇附近的光環境改變，或鄰近枯球籮紋蛾棲附的植物環境有變化，確切原因還需調查研究。

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