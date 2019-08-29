羅東高工硬式棒球隊成軍 王建民隔海加油

2019-08-29 20:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高工硬式棒球隊今天成軍，是縣內唯一硬式木棒組球隊，已有12名選手加入，未來將與大學甲組棒球隊、職棒接軌，成為培育青棒選手的新搖籃。

宜蘭縣私立中道中學原有硬式木棒組棒球隊，但去年起停招，國中球員升高中後出現斷層，羅工在林燈文教公益基金會贊助下，適時成立硬式球隊，提供縣內球員就地直升，免於離鄉背井。

羅工校長廖俊仁、宜縣府教育處長王泓翔、林燈基金會董事林明昇、前全壘打王趙士強、羅工體育發展委員會主委何家榛等人，出席羅工硬式棒球隊成軍典禮，旅美球星王建民透過錄影畫面，鼓勵球員全力朝夢想邁進。

林燈基金會提出3年贊助計畫，催生羅工硬式棒球隊，盼球隊儘速打出好成績，成為宜蘭縣青棒勁旅，讓有志於棒球運動的球員留在家鄉，延續棒球夢想，此外，基金會也贊助三星國中棒球隊，串起國中到高中的系統性培育，協助棒球運動往下扎根。

羅工硬式棒球隊員均來自於宜蘭縣國中棒球隊，隊員謝東縉說，盼在棒球界打拚，最終目標是打職棒。

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