澎湖雷厲掃蕩「海障」立竿網

2019-08-29 22:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島，沿海遍設立竿網，雖是傳統技法，但也形成「海障」，對於出入船隻造成安全疑慮，因此澎湖縣政府明定設立時間，但仍有部分民眾不守法，澎湖縣長賴峰偉親自督軍，全面掃蕩非法立竿網。

未依時限內撤除 影響船隻出入

依據澎湖縣政府2008年訂定的「澎湖縣潮間帶立竿網具作業規範」規定，澎湖縣潮間帶立竿網作業期間為每年10月15日至隔年2月28日止。然而許多民眾未依規撤除，嚴重影響船隻航行及遊憩安全，澎湖縣長賴峰偉上任後「海洋12支箭」，其中一支箭就是掃蕩非法立竿網，今年已清除違規立竿網計5000餘支，尚餘2000多支將陸續清除。

縣長賴峰偉表示，海洋是澎湖人的母親，過去因為毒魚電魚炸魚、三層網、汙水排放、化學藥劑等荼毒海洋母親，致使漁獲大減。他呼籲澎湖人勿從事非法捕魚，應秉持良心愛海、敬海，留給後代乾淨、生機勃勃的海洋，讓漁民捉得到魚、釣客釣得到魚、觀光客吃得到肥美海鮮，進而提振觀光，復甦經濟。

澎湖縣政府農漁局截至今年8月29日止已於馬公市（菜園、東衛）、湖西鄉（北寮、紅羅、成功、東石、沙港）、白沙鄉（西籠嶼、中屯、講美、赤崁）、西嶼鄉竹灣等海域清除立竿網。立竿網作業應每年6月1日至7月31日至各村里辦公室登記申請後轉報縣府，目前受理申請約計180餘人，違規設立依漁業法第66條第3款，得處以1萬5000元以上7萬5000元以下之罰鍰。

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