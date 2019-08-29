西部鐵道全立體化？林佳龍：研究是否調降地方配合經費

2019-08-29 20:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前瞻基礎建設軌道建設推動至今3年，交通部長林佳龍今再度強調，公共建設其實是「非貿易財」，投資下去不會移走，利用這個機會推交通建設，縮短城鄉差距絕對值得；他認為，有些學者只看到鐵路高架財務計畫不彰，但長遠來看，也許台灣西部鐵道應全面高架化，讓交通更安全，帶動車流、人流、物流跟金流。他還透露，交通部正思考是否修正「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，避免部分縣市因負擔不起建設配合款，反而讓政府希望讓城鄉差距縮小的美意打折。

前瞻基礎軌道建設許多項目正積極推動，日前桃園市長鄭文燦反映，希望桃園市的鐵路地下化經費分攤能比照高雄，地方政府只分攤25%工程經費。林佳龍表示，已收到鄭文燦的意見，但這要行政院決定，交通部會協助反映。

林佳龍說，台灣鐵道建設應有整體規劃，要有環島鐵路網，過去是中央主導，依地方財政等級不同，需要支付相關配合款，但要打造全台鐵路網、鐵路高架化，對地方財政負擔很重，過去很多軌道建設都是中央百分百負擔，現在地方需籌措配合款，動輒數十億至上百億元；因此，他已請同仁重新檢視，研擬是否能修正法令，不要因為地方政府財政無法負擔，導致建設無法推動，反而讓城鄉差距更大。

不過，鐵道建設地方配合款是要全面減少、或依照個案判斷？林佳龍說，雖然他認為前瞻軌道基礎建設中中央應承擔更大責任，以減少地方財政負擔，但還是要有全國標準，避免流於個案，大家都喊價要錢。

另外，對於高鐵南延屏東案，林佳龍表示，4項方案目前還需第二次審查，還沒有時間表；不過，已請鐵道局詢問高雄市長韓國瑜的意見，因這是地方重要建設，路線選擇應該大家一起來思考。

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